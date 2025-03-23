ÇÐÍ¥Ç÷ÅÄ¹§Ìé¡¢Ý¯°æ³¤²»¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤é¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦TBSÀÖºäBLITZ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖTBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC¡×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¶É·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×ºÇ½ª²óÄ¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦ÎÙÆÁ³Ø±¡Ê¸²½º×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¥É¥é¥ÞºÇ½ª²ó¤¬Æ±ÆüÌë¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢À¸ÅÌÌò¥­¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤äÈëÏÃ¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎÙÆÁ³Ø±¡3Ç¯¤Î³ØÇ¯¼çÇ¤Ìò¤ÎÇ÷ÅÄ¤Ï¡¢¼ç±é¤Î¾¾ºäÅíÍû¤äµÈ²¬Î¤ÈÁ¤é¤¬ÉÔºß¤ÎÃæ¡¢