¡ãÏ¢ºÜ¡ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¡Ö·ã°Â¥á¥·¡×¤ÎÀ¤³¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿MetËÌ³¤Æ»À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤É¤é¾Æ¤­Âçºå¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë·ã°Â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¶Ì½Ð¡×¡£1±ß¥»¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÍÃÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸ÄÀ­Åª¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Ë¤â°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¥¢¥ê¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¶Ì½Ð¡×¤Î¤ªÁÚºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÊª¿§¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡ªº£²ó¸«¤Ä¤±¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤É¤é¾Æ¤­¡×¡ÊÀÇ¹þ108±ß¡Ë¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡Ö²óÅ¾¾Æ¤­¡×¤ä¡Ö¤¿¤¤¾Æ¤­¡×¤¬¶Ì½Ð¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹