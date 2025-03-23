◆「安定のかわいい」「美しい女神様」◆元AKB48でタレント、女優の篠田麻里子(39)＝福岡県糸島市出身＝がインスタグラムを更新。ギャルメイクを披露し、反響を呼んでいる。「最近の色々。お誕生日お祝いしてもらったり、ギャル企画になったり、福岡から両親来てみんなでお寿司食べたり、お友達の誕生日会に行ったり#３月満喫中」などとつづり、近況を伝えるショットを複数アップ。誕生会での清楚な白いドレス姿や、金髪の派