◆超無敵 チャリ通ジャーニー日本全国にある高校の数はおよそ5000校。遥か遠くの学校を目指し、とんでもない長距離を毎日チャリで疾走する生徒が！そこは一体、どんな過酷な通学路なのか！なぜチャリ通を続けているのか！その素顔に迫り、応援していく青春ドキュメント企画。今回の舞台は、愛媛県今治市。過酷な通学路に挑むチャリ通高校生・トモヤ君を、雑誌「Seventeen」専属モデルのかいら（郄橋快空）が調査！終わりが見