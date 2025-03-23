【モデルプレス＝2025/03/23】ロックバンド・マカロニえんぴつのはっとりが23日、自身のInstagramを更新。timeleszメンバーとの写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】人気バンドメンバー、timelesz寺西拓人との豪華2ショット◆はっとり、寺西拓人との2ショット公開21日、「ミュージックステーション2時間スペシャル」で共演した2組。はっとりは「timeleszの皆さんと」と感激した様子でtimeleszメンバー全員との集合ショッ