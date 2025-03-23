3月23日（現地時間22日）、NBAのレギュラーシーズンが行われ、八村塁が所属するロサンゼルス・レイカーズはシカゴ・ブルズとホームで対戦した。 直近6試合を欠場していたレブロン・ジェームズがスタメン出場で戦線復帰すると、10試合欠場が続いた八村は第1クォーター残り5分54秒にベンチから出場して復帰を果たした。試合はルカ・ドンチッチが3本の3ポイントを含む17得点とチ&#1