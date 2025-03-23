AnimeJapan 2025『アニサマ2025』開催発表会が23日、東京ビッグサイトで行われ、開催20回目のアニバーサリーを迎える世界最大のアニソンイベント『Animelo Summer Live 2025 ”ThanXX！”』（アニサマ）の第1弾出演者32組が発表された。【画像】LiSA、ミルキィホームズ…『アニサマ』3日間の出演者たち8月29日にはi☆Ris、藍井エイル、オーイシマサヨシ、奥井雅美、TRUE、fripSide、MyGO!!!!!、三森すずこ、May'n、ReoNa、Rose