3月22日、23日の2日間にわたって行われる世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2025」内にて、劇場版『名探偵コナン』×『真・侍伝 YAIBA』のコラボステージが開催。劇場版『名探偵コナン』からは高山みなみ、山崎和佳奈、小山力也が登壇。『真・侍伝 YAIBA』からは高山、細谷佳正、石見舞菜香が出席し、作品の見どころなどを語った。【写真】『コナン』×『YAIBA』豪華キャストが集結！スペシャルステージの模様をお届け