俳優の松坂桃李（36歳）が、3月21日に放送されたラジオ番組「宮藤さんに言ってもしょうがないんですけど」（TBSラジオ）に出演。日曜劇場「御上先生」に出演している岡田将生、吉岡里帆と共に「ゆとりですがなにか」にも出演していたが、「テンション感が全然違うので、本当になんかこの温度さで本当に風邪引きそうな感じ」と語った。日曜劇場「御上先生」に出演している松坂桃李が番組のゲストとして登場。番組パーソナリティの脚