中京１１Ｒ・愛知杯・Ｇ３・馬トク激走馬＝イフェイオン昨年のフェアリーＳで杉山佳明厩舎に初タイトルを運んだエピファネイア産駒。不利な大外枠を克服した勝利に首差以上の価値を感じさせた。１３番人気まで支持を落としたＮＨＫマイルＣでは直線不利を受け、進路をなくしながら５着。西村淳也騎手も「力があります」とポテンシャル、走りっぷりを高く評価したようだ。唯一の左回りでの好走は、ここでの一つの基準になる。そ