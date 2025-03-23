Nidal al-Mughrabi[カイロ ２３日 ロイター] - イスラム組織ハマスの幹部によると、パレスチナ自治区ガザ地区の南部ハンユニスで２３日未明、イスラエル軍が空爆を行い、ハマスの政治指導者サラー・アル・バルダウィル氏が死亡した。イスラエル軍は１８日、ガザへの大規模攻撃に踏み切ったが、軍事作戦は一段と激しさを増している。ハマスメディアは、空爆によりバルダウィル氏と妻が死亡したと伝えた。イスラエル政府当局は