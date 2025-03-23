俳優で画家の片岡鶴太郎（70）が22日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。かつて同じ事務所だったビートたけし（78）との秘話を明かした。片岡はお笑い芸人としてデビュー。ブレークのきっかけとなったのはフジテレビ「オレたちひょうきん族」への出演。その後、俳優に転身し、プロボクサー、画家とさまざまなジャンルに挑戦している。「オレたちひょうきん族」での思い出を語る中、MCの加藤浩次