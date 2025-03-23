【モデルプレス＝2025/03/23】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が3月22日、自身のInstagramを更新。きょうだい写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】辻ちゃん長女、きょうだい4ショット公開◆希空、きょうだいショット公開希空は「そっちゃん12歳のお誕生日おめでと」とつづり、弟・昊空（そら）くんの誕生日を祝福。きょうだいで撮影した仲睦まじい様子の4ショットを披露し「この写真幸せすぎるし可愛すぎ