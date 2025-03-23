６人組グループ「ＬＩＬＬＥＡＧＵＥ（リルリーグ）」が２３日、都内で行われた「ＬＩＬＬＥＡＧＵＥＯＦＦＩＣＩＡＬＡＲＴＩＳＴＢＯＯＫＭｏｒｅ」発売記念イベントに出席した。同書はＬＩＬＬＥＡＧＵＥ初のアーティストブックだ。メンバーの岡尾真虎（１６）は、完成した作品を、先輩であるＥＸＩＬＥ・ＳＨＯＫＩＣＨＩに見せたいと語り「色んな楽曲、ライブでサポートしていただいて、お父さんのような