タレントの堀ちえみが22日に自身のアメブロを更新。“花の82年組”同期でタレント・松本伊代のライブに参加した様子をつづった。【映像】堀ちえみの水着姿（全身あり） 堀は「今日の松本伊代ちゃんのライブ」と書き出し、同日、都内で行われた『Iyo Matsumoto “Adagio”』と題した松本のライブに参加したことを報告。「夢で逢えたらを歌いながら、客席に伊代ちゃんが歩いてきて、私の前を通ったのでハイタッチ」と、ライブ中