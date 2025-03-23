1993Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2,900ËüÉô¤ò¸Ø¤ë¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤¬¿·¤¿¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¡£µ´¤Î¼ê¤ò»ý¤ÄÎîÇ½ÎÏ¶µ»Õ¡¦ó¬ÌîÌÄ²ð¡Ê¤Ì¤¨¤Î¡¦¤á¤¤¤¹¤±¡Ë¤³¤È¡È¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡É¤¬¡¢ÍÅ²ø¤ä°­Îî¤«¤éÀ¸ÅÌ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë³Ø±à¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢2025Ç¯7·î¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¡ÈIMAnimation W¡ÉÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¡£3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖAnimeJapan 202