左太ももを痛めて2軍で調整を続けている西武の源田壮亮内野手（32）が23日、1軍のオープン戦（DeNA戦）が行われるベルーナドームで試合前練習に参加し、順調に回復している姿を示した。源田は「きょうはとりあえず練習を見てもらいました」とウオームアップから始まり、西口文也監督ら首脳陣が見守る中で打撃、守備、走塁練習と他の選手と同じメニューをこなした。守備では遊撃のポジションについて、三遊間を抜けるようなノ