高校へ通う子どもがいる世帯を対象にした「高校生等奨学給付金」や「高等学校等就学支援金」といった制度があります。 これらの制度は、各世帯の状況および公立か私立かによって支給額が異なります。今回は、世帯年収660万円の場合いくら支給されるのか、所得制限や申請方法についてまとめました。 「高校生等奨学給付金」「高等学校等就学支援金」とは？ 「高校生等奨学給付金」や「高等学校等就学支援金」は、教育