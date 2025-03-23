◇第97回選抜高校野球大会第6日2回戦花巻東6―3二松学舎大付（2025年3月23日甲子園）巨人・古城茂幸内野守備走塁コーチを父に持つ花巻東（岩手）の古城大翔（2年）が「4番・一塁」で先発出場。3回に左翼へ先制犠飛を打ち上げるなど、二松学舎大付（東京）に競り勝った。花巻東は7年ぶりの8強入りを決め、8強一番乗りとなった。古城は右上腕二頭筋の肉離れにより初戦を欠場。この試合で先発復帰すると2回の第1打席では