MALIYAが、最新曲「Private」のRyohuが参加したリミックスバージョンを3月21日にリリース。あわせて、同日21時にMVがプレミア公開された。 （関連：【映像あり】MALIYA、Ryohuを迎えた「Private」リミックスバージョンMV） 本楽曲は、クリエイティブコレクティブ兼レーベル w.a.uのKota Matsukawaがプロデュースを手がけ、2月にリリースしたもの。今回、同曲のリミックスバージョ