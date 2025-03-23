大谷翔平がインスタグラム更新米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が22日（日本時間23日）、同僚の山本由伸投手に陶器を制作してもらったことを明かした。インスタグラムを更新し、「山本由伸先生による超大作」と画像付きで明かしている。見事な作品だった。茶色の器の側面には「OHTANI 17」「翔平」などと彫られている。デコピン用のエサ入れもあり、「DECOY」と刻まれていた。器の横で佇むデコピンは舌を出し、ご飯を今か