¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/23¡ÛK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦KARA¡Ê¥«¥é¡Ë¤ÎÃÎ±Ñ¡Ê¥¸¥è¥ó¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKARAÃÎ±Ñ¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤«¤éÈþµÓ¥¹¥é¥ê¢¡ÃÎ±Ñ¡¢È©¸«¤»°áÁõ¤ÇÌ¥Î»Æ±Æü¡¢Âçºå¤ÇÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö2025 ÃÎ±Ñ FANMEETING IN JAPAN ¡ÇBICYCLE chapter 2: One Spring Day¡Ç¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿ÃÎ±Ñ¤Ï¡ÖÂçºå¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤ª¤ª¤­¤Ë¡×¤È´¶¼Õ¡£Ã¸¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥ß