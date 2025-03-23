ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê¤Î»°¾ÞÁª¹Í²ñ¤¬23Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÆâ¤Îµ­¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç³«¤«¤ì¡¢´ºÆ®¾Þ¤Ë°ÂÀÄ¶Ó¡¢µ»Ç½¾Þ¤Ë¹â°Â¤òÌµ¾ò·ï¤ÇÁª½Ð¤·¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÇ¯6¾ì½êÀ©°Ê¹ß¤Ç¤ÏºòÇ¯½Õ¾ì½ê¤ÎÂºÉÙ»Î¤ËÊÂ¤Ö½éÅÚÉ¶¤«¤é10¾ì½êÌÜ¤ÎºÇÂ®¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ò·ïÉÕ¤­¤Ç¹â°Â¤¬12¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼ì·®¾Þ¡£»þ¼ÀÉ÷¡¢Èþ¥Î³¤¤¬Àé½©³Ú¤Ë¾¡¤Ã¤Æ11¾¡¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì´ºÆ®¾Þ¡¢°ÂÀÄ¶Ó¡¢»þ¼ÀÉ÷¡¢Èþ¥Î³¤¤Î3ÎÏ»Î¤Ï·èÄêÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¼ì·®¾Þ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£