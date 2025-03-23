石破茂総理大臣の商品券配布の問題を巡って追及の矛先は、岸田文雄前総理大臣にも及んでいます。さらに身内である自民党幹部からも苦言を呈する声が上がっています。【画像】YouTube番組で「金券」を受け取ったと明らかにした自民党・大岡敏孝議員■商品券配布「法には抵触していない」石破総理「次の時代に何を残すのか、そのために諸官は何をすべきか、常に問いかけながら自衛官として人として大きく成長することを願います」