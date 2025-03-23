6人組ダンスボーカルグループLIL LEAGUE（リルリーグ）が23日、都内でアーティストブック「LIL LEAGUE OFFICIAL ARTIST BOOK More」（宝島社）発売記念イベントを開催した。LDH史上最大のオーディション「iCON Z 2022〜Dream for Children〜」で22年にグランプリを獲得し、翌23年デビュー。ダンス、ラップ、ボーカルをこなし、同年の第65回日本レコード大賞では新人賞を受賞した。デビュー3年目で初のアーティストブックを発売。
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