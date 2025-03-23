¢¡?¤ªÂ·¤¤¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó?ÈäÏª¢¡ÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù(57)=¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÂç¤Î¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î²Ç¤È¡£¡×¤ÈÂê¤·¡¢19Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥«¥´¥«¥Ö¥¹¡½¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò¿¶¤ëÉ×¿Í¤È?¤ªÂ·¤¤¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó?¤ÇÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¼«»£¤ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡ÖÁá¤¤»þ´Ö¤ËÎý½¬¤«¤é´Ñ¤Ë¹Ô¤­¡¢¡¢¤½¤·¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Îº£¥·¡¼¥º¥óÂè°ì¹æ¤ËÎ©