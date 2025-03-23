経済同友会の新浪剛史代表幹事などが22日、東京電力・柏崎刈羽原発を視察し、改めて再稼働の必要性を強調しました。東京電力・柏崎刈羽原発を訪れたのは、新浪剛史代表幹事など経済同友会のメンバーです。新浪代表幹事などは６、７号機の中央制御室や防潮堤など発電所構内の設備を視察したほか、構内で働く運転員の様子なども見て回りました。視察を終えた新浪代表幹事は改めて原発再稼働の必要性を強調するとともに、電気を