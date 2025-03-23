アンカー・ジャパンは、スマートホームブランド「Eufy（ユーフィ）」から自動ゴミ収集ステーション付きのロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10」の販売を公式オンラインショップ、直営店「Anker Store」、Amazon.co.jp、楽天市場で3月19日から販売している。価格は2万9990円。●部屋のどこでも設置できるEufy Robot Vacuum Auto-Empty C10は、購入しやすい価格を実現しつつ、必要な機能をしっかりと備えており、