¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼V¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßSMBC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯3·î23ÆüÀéÍÕ¸©»çCC¤¹¤ß¤ìC¡á6668¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ½ªÁÈ¤¬9¥Û¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¡Ê24¡á¥¨¥×¥½¥ó¡Ë¤¬Á°È¾2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¥­¡¼¥×¡£2°Ì¤È¤Îº¹¤ò9ÂÇ¤Ë¹­¤²¤¿¡£2°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿ûÉö²Ú¡Ê19¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤ÏÁ°È¾2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤ÇÄÌ»»4¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ2°Ì¡£²ÏËÜ·ë¡Ê26¡á¥ê¥³¡¼