【モデルプレス=2025/03/23】グローバルガールズグループ・Kep1er(ケプラー)が3月22日放送のABCテレビ系番組「K-POPドック!」(毎週土曜日0時〜)に出演。女優の真野恵里菜とともに振り付けを踊る場面があった。【写真】Kep1erファンの人気女優◆Kep1er、コンサートで披露した楽曲について語る2025年3月5日と6日に、パシフィコ横浜 国立大ホール で開催された、「2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in Yokohama」。