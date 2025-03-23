3月23日、中京競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝1400m）は、石川裕紀人騎乗の9番人気、カシオペア（牡3・美浦・上原佑紀）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のユーティジャーニー（牝3・美浦・矢嶋大樹）、3着にオカゲサン（牡3・美浦・尾形和幸）が入った。勝ちタイムは1:21.9（良）。1番人気で戸崎圭太騎乗、ルチアーナ（牝3・美浦・小笠倫弘）は、6着敗退。【阪神2R】武豊「まだまだ良くなる」ギュルヴィが既走馬相手