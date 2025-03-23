[3.23 J3第6節](Axis)※14:00開始主審:瀬田貴仁<出場メンバー>[ガイナーレ鳥取]先発GK 31 高麗稜太DF 3 永野修都DF 4 二階堂正哉DF 6 温井駿斗MF 7 小澤秀充MF 13 清水祐輔MF 14 普光院誠MF 16 丸山壮大MF 19 三木直土MF 42 金浦真樹FW 22 吉田伊吹控えGK 1 寺沢優太DF 21 河村匠DF 55 大嶋春樹MF 11 東條敦輝MF 20 常安澪MF 32 伊川拓MF 34 曽我大地FW 10 富樫佑太FW 18 半田航也監督林健太郎[FC岐阜]先発GK 31 セランテスD