[3.23 J2第6節](Qスタ)※13:00開始主審:御厨貴文<出場メンバー>[ベガルタ仙台]先発GK 33 林彰洋DF 3 奥山政幸DF 5 菅田真啓DF 25 真瀬拓海DF 44 井上詩音MF 8 武田英寿MF 10 鎌田大夢MF 11 郷家友太MF 14 相良竜之介FW 9 エロンFW 47 荒木駿太控えGK 21 梅田陸空DF 2 高田椋汰DF 39 石尾陸登DF 42 石井隼太MF 17 工藤蒼生MF 24 名願斗哉MF 27 オナイウ情滋FW 18 梅木翼FW 99 宮崎鴻監督森山佳郎[ジュビロ磐田]先発GK 13 阿部