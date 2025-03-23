◇第97回選抜高校野球大会第6日1回戦日本航空石川（石川） 6―7 東海大札幌（北海道）（2025年3月23日甲子園）日本航空石川（石川）は東海大札幌（北海道）に6―7で逆転負け。18年春以来7年ぶりの甲子園白星を逃し、昨年元日の能登半島地震と9月の記録的豪雨で大きな被害を受けた地元へ勝利の報告を届けることができなかった。5―5で迎えた8回に敵失で勝ち越したが、5回途中から登板して好投を見せていた2番手・長井孝
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