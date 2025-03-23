お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村亮（53）が23日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新し、愛車の36年前・トヨタ“名車”がトラブルから復活したことを報告した。【写真】やっぱかっこいい…完全復活した田村亮の愛車『初代MR2』亮は、これまで旧車探しの旅を行い、5台の旧車を購入。自身のYouTubeチャンネルでその様子や、それぞれの走りを楽しむ様子を届けてきた。現在の愛車は、昨年公開された動画で購入の様子を