ストラトス・ゼロも海外からきます！奈良の世界遺産である薬師寺境内にて『コンコルソ・デレガンツァ・ジャパン2025』が開催されるという話はだいぶ前から知っていて、実は当コラムの#16でご紹介した、主催の木村英智さんと愛車のランチア・ハイエナ・ザガート・プロトタイプを取材した際に、ご本人からお誘いを受けていた。【画像】ルノー・アルカナでストラトス・ゼロに会いに奈良へ！全55枚そのためスケジュールは空けてあっ