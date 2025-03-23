ÂæÏÑ¤Î¥Ð¥ó¥É¡¦¥²¥·¥å¥¿¥ë¥È²µ½÷¤¬¡¢º£Ç¯6·î¤Ë½é¤ÎÍèÆüÃÆ¤­¸ì¤ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´ØÏ¢µ­»ö¡§ÂæÏÑ¤Î¥Ð¥ó¥É¡¦¥²¥·¥å¥¿¥ë¥È²µ½÷¤¬¸ì¤ë¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¸ì¤Ç²Î¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¡¢ÂæÏÑ¥Ä¥¢¡¼¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÎÆ¯¤­Êý¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ìó1000¿Í¤òÆ°°÷¡¢º£·î¤Ë¤ÏÂæÏÑºÇÂçµé¥Õ¥§¥¹¡ÖMEGAPORT FESTIVAL 2025¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯EP¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö»Å»ö¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ï²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÄÕÃ«¹¥°ÌÃÖ¤Î¡Ö2024Ç¯ÃíÌÜ¤¹¤ë³Ú¶Ê¡×¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë