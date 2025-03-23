『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』より、本予告が公開。合わせて、キタニタツヤによる劇場用にアレンジした主題歌「青のすみか (Acoustic ver.)」も解禁された。【動画】「青のすみか (Acoustic ver.)」も気になる！『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』本予告「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載中、シリーズ累計発行部数9000万部（デジタル版含む）を突破する大人気コミック『呪術廻戦』（芥見下々・著）。2020