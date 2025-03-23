ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥­¥ó¥°¥À¥à¡ÁÎø°¦¶¯¼ÔÁªµó¡Á¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¡£3·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤Û¡ÊµÜºêÈþÊæ¡¿31ºÐ¡Ë¤¬¡¢À¸¤­»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿¡È¥â¥Æ¶î¤±°ú¤­¡É¤ÇÂçÃÀ¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£©AbemaTV, Inc.Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥â¥Æ¤ò¼«Ç§¤·¡ÈÇú¥â¥Æ¡É¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ëÈþÃËÈþ½÷16Ì¾¤ÎÎø°¦¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÊÎø¤Î¶î¤±°ú¤­¤ò¹Ô¤¤¡¢No.1¥â¥ÆÃË¡õ¥â¥Æ½÷¤ò·èÄê¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç