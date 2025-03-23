シンガー・ソングライター石崎ひゅーい（41）の新曲「HERO」が、4月期のABCテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ「いつか、ヒーロー」（4月6日スタート、日曜午後10時15分）の主題歌に決定した。この記事の写真を見る主演の桐谷健太（45）扮する何者でもない主人公と若者たちが、理想と現実の狭間でもがきながら、社会の底辺からはい上がっていく「人生、死ぬまで敗者復活戦」というキャッチコピーの本ドラマの世界観にマッチした、焦燥