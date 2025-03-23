シンガー・ソングライター石崎ひゅーい（41）の新曲「HERO」が、4月期のABCテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ「いつか、ヒーロー」（4月6日スタート、日曜午後10時15分）の主題歌に決定した。この記事の写真を見る主演の桐谷健太（45）扮する何者でもない主人公と若者たちが、理想と現実の狭間でもがきながら、社会の底辺からはい上がっていく「人生、死ぬまで敗者復活戦」というキャッチコピーの本ドラマの世界観にマッチした、焦燥
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 猛威を振るう東野砲 TV局警戒か
- 2. 有名歌手に腹立った 衝撃の現場
- 3. 妻が急逝 囁かれた悲しい悪口
- 4. ネズミ混入 食べる前に気付く
- 5. 三重で夜行バス事故 運転手死亡
- 6. ちさ子チョロい 文春報道で指摘
- 7. ド軍選手「東京ドーム」に違和感
- 8. 健人主演も伸び悩み 熱愛影響か
- 9. 「性犯罪マップ」サイトが物議
- 10. 味噌汁にネズミ「すき家」が謝罪
- 1. ネズミ混入 食べる前に気付く
- 2. 三重で夜行バス事故 運転手死亡
- 3. 夢グループに中居氏ファン怒る訳
- 4. 三重で大型バスが事故 22人搬送
- 5. シラスで食中毒 1100人が購入か
- 6. 三重でバス事故 埼玉行きの夜行
- 7. 高2はねられ死亡 50歳女を逮捕
- 8. 若者が絶対言われたくない言葉
- 9. 菅義偉氏 衆院選には不出馬か
- 10. 悠仁さまは女子に…意外な一面?
- 1. 有名歌手に腹立った 衝撃の現場
- 2. 妻が急逝 囁かれた悲しい悪口
- 3. すき家でねずみの死骸混入? 物議
- 4. 席譲れ 電車で臨月女性を怒鳴る
- 5. 「奇跡の66歳」話題の女性を直撃
- 6. 天下り天国 兵庫財政を一刀両断
- 7. 32歳差婚 63歳妻に夜の生活心配
- 8. うぐいすパン買う夫「許せない」
- 9. IQ136の女子高生 高2で精神崩壊
- 10. 体関係の男が運動会に…教師驚き
- 1. 南米移民50万人国外追放へ 米
- 2. ウクライナがNATO加盟断念 米
- 3. 韓国女子ゴルファーの水着に騒然
- 4. 「テスラ株買って」異例の発言
- 5. 韓国で山林火災「深刻」を発令
- 6. 1日1個のオレンジ うつ病が低下
- 7. バングラデシュ 性被害殺人増加
- 8. スタバ客やけど 74億円賠償命令
- 9. 銀河で「酸素」存在してる可能性
- 10. ペット搭乗不可→犬を空港で殺害
- 1. 味噌汁にネズミ「すき家」が謝罪
- 2. 楽天証券 不正アクセス被害続出
- 3. 手形・小切手2026年度末で全廃へ
- 4. 出世する人は何時に出社する?
- 5. カットに6000円 現役明かす違い
- 6. 「愛子天皇」を願ってしまう理由
- 7. 「国産サバ」消えつつある理由
- 8. 吉野家とすき家 大きな明暗の訳
- 9. マグロ漁船 事故死が多発のワケ
- 10. 海外移住で悠々自適→職探し
- 1. Google純正スマホ「Pixel 10」のTensor G5チップでGoogleはSamsungの設計から脱却、独自設計のコンポーネントなどを搭載する見込み
- 2. Discord スマホ版にも広告導入へ
- 3. 無印 ネットストアの混雑を謝罪
- 4. Google検索 楽天ペイ表示可能に
- 5. AmazonでSwitchBotがお買い得に
- 6. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 7. 無印iPad新モデルは実質値下げ?
- 8. 気付いちゃった…。この宇宙は超巨大なブラックホールの中にある
- 9. RayCue「Mac Mini Hub & Stand」レビュー / 何かと疲れを感じやすい現代こそ「クセ疲労」に注意【まとめ記事】
- 10. 1万発以上の花火と音楽がサーキットの夜空を明るく照らす！アクリル製のキーボード用カバーテーブル【まとめ記事】
- 11. 新しいMacBook Airで叫ぶほどテンションがあがったのは、この機能でした
- 12. Googleアカウント利用の変更発表
- 13. Windows 11でファイルを常時大アイコン表示に！ フォルダー内の表示を好きな形式にする方法
- 14. NVIDIAが入手困難なRTX 5090とRTX 5080をキッチンカー形式で販売
- 15. Apple TV+ 年1500億円以上の損失
- 16. Fire TV Stickシリーズが30%OFF
- 17. ちょこんと置くと自立する「おそうじキューブ」がKOKUBOから、にぎって洗える「ミニグリップクリーナー」も
- 18. Nintendo Switch 2。「Switchのゲームを高画質で遊ぶ」ができそう
- 19. AIで生成した偽の判例を使用した弁護士に1万5000ドルの罰金
- 20. 手触りが気になる。iPhone 17シリーズの背面、ガラス＋アルミの新構造に？
- 1. ド軍選手「東京ドーム」に違和感
- 2. 搬送のレスラー 検査結果を発表
- 3. 真美子さんの謙虚さ 米国で絶賛
- 4. マジか…防御率1点台も2軍落ち
- 5. ローソン 角田に不遜発言で波紋
- 6. 大谷の日本凱旋 記者感じた畏怖
- 7. 力士が車椅子を拒否 館内拍手
- 8. 選手負傷 新庄監督が芝に言及
- 9. ベッツ体調不良も 韓逸材は無視?
- 10. ド軍捕手が虜に...意外な一品
- 1. 猛威を振るう東野砲 TV局警戒か
- 2. ちさ子チョロい 文春報道で指摘
- 3. 健人主演も伸び悩み 熱愛影響か
- 4. Mステで「禁断の映像」が流れる
- 5. 「芦田愛菜を超える」子役に絶賛
- 6. 10年分の「風俗メモ」夫に妻怒り
- 7. ハウス加賀谷 SNS原因で契約解除
- 8. NHK まさかの場所で中継トラブル
- 9. 北原里英「妊娠糖尿病」だった
- 10. 藤原紀香の投稿「コネだろうな」
- 1. 美容通「代えきかない」化粧水
- 2. 惨めだね 昔の親友にざまあみろ
- 3. レス解消について話し合った結果
- 4. 週3で穿く ユニクロのボトムス
- 5. 香水のプロ直伝 つけ方の注意点
- 6. 名品発見 ユニクロ女が大絶賛
- 7. 娘はスマホ依存?→どんでん返し
- 8. 実母が嫁いびりする義母に反撃
- 9. お古見えかも?NGアイメイク集
- 10. 妻の忠告に夫が震えあがった理由