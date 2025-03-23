山形県遊佐町沖の洋上風力発電事業に関する住民説明会が遊佐町で開かれました。発電時の低周波音による健康被害への懸念や地震、津波の対応などへの不安の声が上がり、事業者側は今後の調査結果などを踏まえ適切に対応する方針を示しました。遊佐町で22日に開かれた説明会には、町内外から120人あまりが参加しました。大手総合商社「丸紅」や「関西電力」、酒田市の総合建設業「丸高」など5社による発電事業者「山形遊佐洋上風力合