【モデルプレス＝2025/03/23】ロック・バンドのサザンオールスターズの桑田佳祐と原由子が、22日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（よる7時〜）に出演。桑田が原に怒られたことを明かした。【写真】サザンオールスターズ「新宿野戦病院」最終回に特別出演◆サザン桑田＆原夫妻、リフレッシュ方法明かすサザンオールスターズでは、桑田とともに夫婦で活動している原。「私たち、ずっと仕事の時も家でもずっと一緒じゃないですか。1