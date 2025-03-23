【モデルプレス＝2025/03/23】ロック・バンドのサザンオールスターズの桑田佳祐と原由子が、3月22日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（よる7時〜）に出演。サザンオールスターズの前身となったバンドの始まりについて明かす場面があった。【写真】サザンオールスターズ「新宿野戦病院」最終回に特別出演◆桑田佳祐、サザンはじまりのきっかけは失恋3月19日に発売された16枚目のオリジナルアルバム「THANK YOU SO MUCH」。この中に