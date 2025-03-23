日本×バーレーン戦前のポリ袋を使った演出が話題森保一監督率いる日本代表（FIFAランキング15位）は、3月20日に2026年北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の第7戦でバーレーン（同81位）と対戦し2-0の勝利を収め史上最速でW杯出場を決めた。この試合前、ポリ袋を使った圧巻の演出に「なんて綺麗」「幻想的」と注目が集まっている。日本はバーレーン戦前までで6試合を終え5勝1分の勝ち点16を獲得し独走状態。他会場の結