◇第97回選抜高校野球大会第6日1回戦東海大札幌（北海道） 7―6 日本航空石川（石川）（2025年3月23日甲子園）10年ぶり7度目出場の東海大札幌（北海道）が2年連続4回目出場の日本航空石川（石川）に7―6で逆転勝ちし、準優勝した2015年の第87回大会以来10年ぶりに甲子園で白星をマークした。8回に失策で5―6と勝ち越しを許したものの、9回先頭打者の代打・藤根龍之介（3年）が左前打で出塁。送りバント失敗などで2死一塁