テレビアニメ『交響詩篇エウレカセブン』が、2005年4月17日のテレビ放送から20周年を迎えることを記念して、20周年プロジェクトが始動した。「FLOW THE FESTIVAL2025」で販売されるコラボグッズやリバコメ!!＆20周年記念展の開催、20周年を記念して新たに発売するグッズ情報が解禁された。【画像】かっけぇ！エウレカセブン×腕時計、コラボグッズたちコラボグッズを含む、『FLOW THE FESTIVAL 2025』オフィシャルグッズを、税