猫の毛色は性別によって違いが出る 猫の性別によって珍しい毛色があるのは遺伝子の仕組みによるものです。特定の毛色はオスやメスのどちらかに偏りやすく、メラニン色素の種類と量によって決まります。 性染色体（X染色体とY染色体）の影響を強く受ける毛色は、オス・メスで発現する確率が異なります。毛の色素を作り出す遺伝子は、主にX染色体に存在するため、オスとメスでは毛色の発現の仕方に違いが出ます。 オスはX