歌詞検索サービス「歌ネット」が、3月21日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。今回のランキングでは1位に、JO1の「無限大(INFINITY) 2025」が輝いた。2025年4月2日にリリ