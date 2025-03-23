１７日、黄山で記念撮影する日本の大学生一行。（黄山＝新華社配信／蔡季安）【新華社合肥3月23日】在日中国大使館などが主催する中日交流プログラム「日本の大学生百人が中国を見る」の訪問団一行がこのほど、安徽省の黄山風景区を訪れた。日本大学、中央大学、早稻田大学など十数校から参加した学生たちが、中国の自然の美しさと伝統文化の魅力を体感した。訪問団は、名松の「迎客松」など風景区の各所にある観光名所を訪れ