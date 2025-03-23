【モデルプレス＝2025/03/23】女優の門脇麦が、23日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（毎週日曜7時〜）に出演。苦悩した過去を明かした。【写真】「トドメの接吻」門脇麦、山崎賢人と“キス連発”の撮影裏◆門脇麦「毎日傷ついた」20代前半の苦悩明かすこの日ともに対談を行ったのは、5月から上演の舞台「陽気な幽霊」で共演する俳優の田中圭と女優の若村麻由美。若村から、20代前半は自身の仕事に納得できず苦しんでいたことを